Calciomercato Napoli: due club piombano su Milinkovic Savic del Torino

Calciomercato Napoli - Nelle ultime settimane il portiere Milinkovic Savic del Torino è stato accostato anche al Napoli. Ecco cosa si legge su Tuttosport:

"Sì, non esistono certezze assolute, soprattutto se il Toro decidesse di ridiscutere i termini dell'attuale accordo con l'entourage del giocatore, che ha un contratto in essere fino a giugno 2026 con opzione per un'altra annata. In sostanza, comunque, non è escluso che i granata valutino di parlare in fretta con Milinkovic Savic anche per rivedere l'ingaggio, attualmente fermo a circa 700 mila euro netti a stagione. Allora lì sì che il tema della clausola potrebbe essere rivisto. Il Manchester United - pronto a duellare persino col City, che nelle scorse settimane ha osservato Vanja da vicino - prepara l'assalto al portiere del Toro (voci anche sul Napoli, negli ultimi mesi). Di gran lunga tra i migliori della Serie A e non solo per la capacità di neutralizzare i rigori avversari".