Napoli infastidito da Spalletti! Ecco la reazione di De Laurentiis quando ha saputo del libro

Luciano Spalletti torna a parlare di Napoli in occasione dell'uscita del suo nuovo libro autobiografico. Diverse frecciatine ad Aurelio De laurentiis che, dal canto suo, ha deciso non rispondere al suo ex allenatore. Oggi il quotidiano Il Mattino ci racconta qulcosa in più della reazione pacata di De Laurentiis alle parole di Spalletti:

De Laurentiis ha scelto di non replicare. Ha sussurrato ai suoi che «ognuno può pensarla come crede» ma magari quando ritroverà la parola che Conte gli ha sottratto, tornerà sul tema. Però, certo, al Napoli ha dato un po’ fastidio la scelta di Luciano Spalletti di far uscire la sua biografia “Il paradiso esiste ma quanta fatica” edito da Rizzoli, proprio nei giorni cruciali della lotta scudetto.

Nonostante il fastidio percepito in casa Napoli, però, nessuna risposta da parte del presidente De Laurentiis, rientrato in Italia da pochi giorni dopo le vacanze alle Maldive. Scrive ancora Il Mattino:

De Laurentiis preferisce glissare. È appena rientrato dalle vacanze e in queste ore è a casa sua a Roma. Con Spalletti, poi, i rapporti sono persino peggiorati quando il tecnico di Certaldo ha deciso di accettare la Nazionale.

