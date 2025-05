Meret pretende un bonus dal Napoli! Trattativa in corso: ecco cifre, clausola e ingaggio

Meret resta a Napoli o va via a fine stagione? Manca poco alla fine del campionato e il portiere non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con la SSC Napoli. Da mesi ormai manca un accordo per il rinnovo ma oggi il quotidiano Il Mattino nega categoricamente la possibilità che Meret vada via a parametro zero.

Rinnovo Meret

Anzi, per il momento Meret non pensa troppo al rinnovo ed è concentrato sul campionato in corso. Tuttavia, come racconta oggi Il Mattino, le trattative tra la SSC Napoli e il suo entourage proseguono:

Il ds Manna sta facendo salti mortali per convincere Meret ad accettare l’offerta azzurra che il direttore sportivo ha più volte modificato proprio per andare incontro alle esigenze del numero uno azzurro. Poi l’ultimo scoglio: un bonus alla firma. Non una grande cifra ma una cosa per cui lo stesso De Laurentiis ha dato l’altolà. Almeno fino ad adesso. (...) Sul bonus o premio, va trovato un’intesa. Magari a metà strada.

Il problema dunque è il bonus alla firma chiesto da Meret. Sul resto, invece, c'è accordo su tutto: Meret rinnoverebbe il suo contratto fino al 2027, con un'opzione di rinnovo fino al 2028, e andrebbe a percepire un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione. Mancano ormai solo le firme sui contratti:

Pastorello ha più volte incontrato Manna con la penna in mano. A Milano, prima della gara con l’Inter, sembrava tutto praticamente fatto. Ma poi la frenata, il rinvio. È una storia interminabile, quella del rinnovo di Meret.

In qualche modo l'accordo sul bonus arriverà. Il Mattino è ottimista: