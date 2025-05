Serena Garitta, dal Grande Fratello a Sky Sport: "Confesso che simpatizzo per il Napoli!"

Serena Garitta è una conduttrice televisiva che lavora a Sky Sport, dove guida la trasmissione "Sport Data Room". Prima era stata la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello. Oggi l'ha intervistata il quotidiano Il Mattino, che le ha chiesto anche un commento sul Napoli.

"Adesso il Napoli è strafavorito, ma nell’arco della stagione abbiamo visto l’andamento di tutto il campionato. Sono le variazioni quelle che fanno la differenza. Ci sono stati momenti in cui l’Inter restava favorita ma le variazioni delle quote del Napoli ti facevano capire l’aria che tirava. Chi si è fidato di queste variazioni un po’ di tempo fa, magari tra qualche settimana potrebbe festeggiare. In fondo io simpatizzo per il Napoli , conosco la scaramanzia dei tifosi e la rispetto. Il miglior amico di mio figlio ed i suoi genitori sono napoletani e sono tifosi del Napoli. Abbiamo visto la partita di andata insieme".

Lei è tifosa del Genoa, ma racconta:

Nel 2007 siamo saliti insieme in serie A insieme. Ero allo stadio e ricordo il delirio in campo dove c’era il Pampa Sosa che oggi lavora con me a “Sport Data Room”. Il Pampa dice la sua da tecnico in studio, è molto scaramantico quando si parla di Napoli. Per la parte statistica c’è Pierpaolo Toma che è l’esperto di numeri».