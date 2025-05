Conte si affida a Sandreani: straordinari a Castel Volturno in vista di Napoli-Genoa!

Ultime notizie Napoli - Oggi il quotidiano Il Mattino svela gli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno, dove ieri il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato contro il Genoa allo stadio Maradona.

Conte sa bene che in questo finale di stagione non può lasciare nulla al caso ed è per questo che si è affidato alla competenza di Mauro Sandreani, suo assistente alla SSC Napoli ed ex allenatore del Padova, che nello staff di Conte ha il compito di illustrare difetti e punti di forza dell’avversario di turno. Per Sandreani - scrive Il Mattino - "sono ore di lavoro straordinario", perché Conte non vuole che nulla sia lasciato al caso.