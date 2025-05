Calciomercato Napoli, oltre Solet chiesto un altro calciatore: l'Udinese vuole 40 milioni per cederlo

Calciomercato Napoli - Gli azzurri stanno sondando già alcuni profili in vista del prossimo mercato estivo. Il Napoli dovrà rinforzare la rosa innestando sicuramente più qualità in previsione del fatto che si giocheranno tre competizioni. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha stilato una sorta di short list come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport c'è in corso una doppia chiacchierata tra Napoli e Udinese. La prima c'è stata sul difensore Solet che ha altri due anni di contratto con il club della famiglia Pozzo. L'altro nome riguarda invece Lorenzo Lucca, una prima punta che piace molto a Conte. La valutazione del cartellino che l'Udinese fa del centravanti è di 40 milioni di euro in questa fase.