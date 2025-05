Infortunio Buongiorno: arriva una buona notizia per Conte

Napoli - Alessandro Buongiorno si è nuovamente fermato per infortunio nella gara di due settimane fa contro il Torino. Il difensore era di rientrato dal primo minuto salvo poi doversi arrendersi a gara in corso per un problema muscolare. Da più parti si era letto che la stagione di Buongiorno fosse praticamente finita, ma a quanto pare - stando a cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport - non sarebbe proprio così.

Infortunio Alessandro Buongiorno

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Alessandro Buongiorno sta lavorando duramente per poter tornare a disposizione di Antonio Conte. Il difensore resterà fuori sia domenica contro il Genoa che nella gara successiva che vedrà il Napoli impegnato al Tardini contro il Parma. L'obiettivo del difensore centrale è quello di essere convocato per Napoli-Cagliari. Dunque, la stagione di Buongiorno non può dirsi del tutto conclusa in anticipo.