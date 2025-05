TicketOne, Bardelli a CN24: "Settore ospiti con tifosi del Napoli che hanno fidelity card del Genoa? Non è strano, ma nemmeno normale! Servirebbero due stadi per tutte le richieste di biglietti"

Ultime notizie Napoli - Amedeo Bardelli, direttore Sport Business di TicketOne, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“I biglietti del Napoli? Quando si tratta di scudetto e grandi match, le code dei tifosi ci sono sempre e purtroppo non tutti riescono ad arrivare all’acquisto di un biglietto. Servirebbero due stadi per raccogliere tutte le richieste, ma in Italia è incredibile già costruirne uno.

La fidelity card ha apportato maggiori numeri? Sicuramente è un segnale che la SSC Napoli ha dato per aumentare la sicurezza dei biglietti ed evitare il bagarinaggio. Avere la card oggi significa certezza di acquisto dei biglietti, prima c’erano altre problematiche.

Lotta al bagarinaggio? Ho ripetuto più volte che il biglietto si può acquistare esclusivamente sui canali ufficiali, ai punti vendita e sul web tramite TicketOne o sull’interfaccia del Napoli. Non ci sono altre strade, se vengono utilizzate altre strade sappiate che c’è un illecito.

Settore ospiti di Napoli-Genoa con tifosi del Napoli che hanno fidelity card del Genoa? Sto seguendo da un po’ la problematica, anche in polemica con l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive: il controllo dei settori ospiti è demandato a chi deve gestire l’ordine pubblico. Il fatto di avere tifosi con le card di un’altra società ospite per andare nel settore ospiti per andare con gli ultrà ospiti, senza poter muovere un dito, pensate sia una cosa normale? È normale tifare la propria squadra nel proprio settore. Devo ancora vedere esperienze di questo tipo, si continua ad interrompere la vendita delle tessere del tifoso. Un tifoso del Napoli che vuole farsi la tessera per Parma non potrà farlo perchè l’Osservatorio bloccherà la vendita delle tessere, per me continua ad essere una cosa assurda e più volte ho chiesto un confronto all’Osservatorio, e non mi è mai stato dato. Noi rispondiamo ai nostri clienti che sono i tifosi e non solo le società , andare in trasferta e non poterlo fare per l’obbligo di tessera che non posso acquistare, perchè impedirglielo?

Non trovo strano avere più tessere del tifoso di più squadre, se risiedo a Genova e sono tifoso del Napoli e voglio acquistare la tessera del Genoa, perchè non potrei farlo? Avrei quella del Genoa e quella del Napoli, alla fine è una fidelity card che mi può dare dei vantaggi. Non vedo perchè non dovrei.

Una squadra che mette in difficoltà i nostri server più del Napoli? Non vanno in difficoltà ma in questo periodo ci sono diverse situazioni di sold out anche in Serie B e Serie C. Certo uno stadio come il Maradona in cui la squadra vince lo scudetto ce n’è uno solo. Resto scaramantico (ride, ndr)”