Barcellona, Flick protesta: "Tutte le decisioni arbitrali erano a favore dell'Inter!"

Il Barcellona perde 4-3 a San Siro contro l'Inter ed è eliminato dalla UEFA Champions League. A fine partita l'allenatore Hans-Dieter Flick ha commentato la sconfitta in conferenza stampa, attaccando apertamente la direzione arbitrale dell'incontro:

"So che tutti sono delusi, siamo delusi per essere usciti dopo aver speso molto. Tutte le decisioni arbitrali 50 e 50 sono andate a favore dell'Inter, siamo orgogliosi della nostra prestazione. Sono orgoglioso della mia squadra, pensiamo che il risultato sia ingiusto e che alcune decisioni dell'arbitro non siano state a nostro favore. Ricominceremo la stagione con l'obiettivo di vincere la Champions. Ringraziamo i tifosi. Penso anche alle decisioni arbitrali, ma non voglio parlarne troppo perché non sarebbe giusto nei confronti della mia squadra. Ho detto a Marciniak cosa penso, ma non lo ripeterò qui".