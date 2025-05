De Laurentiis-Spalletti, rapporti tesi fin dal 24 aprile 2022: ecco che cosa accadde davvero

Luciano Spalletti è tornato a parlare di Napoli in occasione dell'uscita del suo nuovo libro autobiografico. È l'occasione sulle pagine del quotidiano Il Mattino di ripercorrere la storia dei rapporti tra Spalletti e De Laurentiis, caratterizzati da diversi screzi ai tempi del Napoli.

Nella ricostruzione offerta dal Mattino, il rapporto tra ADL e Spalletti iniziò a logorarsi il 24 aprile del 2022, dopo Empoli-Napoli 3-2.

De Laurentiis esplose ordinando un ritiro che Spalletti, al contrario, pretese venisse cancellato. In quei giorni il patron decise di seguire da vicino, a bordo campo, gli allenamenti di Lucianone. Pensando che ci fosse un calo di tensione. E non da solo. Una sorta di commissariamento. Che Spalletti non mandò mai giù.

Nonostante Spalletti scelse poi di restare un secondo anno a Napoli, anche a causa di un contratto blindatissimo, i rapporti col presidente non furono mai più gli stessi. Proprio come conseguenza di quanto accaduto pochi mesi prima, Spalletti scelse di isolarsi completamente: fin dal ritiro di Castel di Sangro, dove lui e alcuni membri del suo staff scelsero di alloggiare in un altro albergo.