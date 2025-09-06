Infortunio Rrahmani: il Napoli valuta il rientro anticipato a Castel Volturno, cosa trapela

Le ultime sull'infortunio di Amir Rrahmani in nazionale

Napoli - C'è grande apprensione in casa Napoli per le condizioni di Amir Rrahmani. Il difensore ieri è uscito anzitempo dal match tra Kosovo e Svizzera per un problema muscolare. Una notizia non positiva per Antonio Conte che adesso attende notizie. Oggi il calciatore si sottoporrà ad una risonanza magnetica per valutare l'entità dell'infortunio.

Infortunio Rrahmani Kosovo, le ultime

Come si legge sulle pagine de Il Mattino, i contatti tra Amir Rrahmani e lo staff medico del Napoli già ci sono stati nella serata di ieri come da protocollo. Oggi si capirà l'entità dell'infortunio del difensore centrale di Conte. Ovviamente in preallarme il Napoli: le condizioni del difensore saranno valutate passo passo, così come un eventuale rientro anticipato a casa.

