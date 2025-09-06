Ieri a Castel Volturno c'è stato un debutto da protagonista

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a ciò che è successo ieri a Castel Volturno nel corso dell'allenamento congiunto svoltosi contro l'Avellino:

"Conte ha ricevuto buone indicazioni pure da Buongiorno, schierato dal primo minuto e ormai proiettato verso il ritorno al centro della difesa. C’è stato anche un debutto: Miguel Gutierrez è stato protagonista e punta deciso alla prima convocazione contro la Fiorentina. Ancora a riposo, invece, David Neres".