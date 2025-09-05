PSG, Al Khelaifi alla Juve: "Presi in giro su Kolo Muani, ricorderò i vostri metodi"

Le Interviste  
al khelahifial khelahifi

In Francia continua a tenere banco la coda del calciomercato ed in particolar modo la trattativa sfumata per riportare Randal Kolo Muani alla Juventus. Per settimane il club bianconero ha trattato il cartellino del centravanti francese col PSG, senza però trovare la quadra.

Nelle ultime ore di mercato il dg Comolli ha così virato su Openda, con Kolo Muani che invece si è accasato al Tottenham. Il portale transalpino Sports Zone ripercorre le ultime ore di trattative fino alla fumata nera, arrivata secondo la ricostruzione per volere del presidente parigino Nasser Al Khelaifi: "Ci avete preso in giro per settimane, è finita. Con me non vincerete. Ricorderò i vostri metodi, fidatevi di me", avrebbe detto telefonicamente il numero uno del PSG al management della Juventus. Contestualmente, Al Khelaifi avrebbe chiamato gli agenti del giocatore per chiedere di trovare altre soluzioni che non fossero la Juventus. E così è stato, con Kolo Muani che è volato nel nord di Londra.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
