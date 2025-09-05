Il Mattino, De Luca: "Lasciamo stare i commenti su De Bruyne. Mercato del Napoli è stato ottimo"

Francesco De Luca, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“La Nazionale italiana? Speriamo che si parta con il piede giusto, anche se nella separazione Spalletti-Nazionale mi sembra che le cose siano un po' incomprensibili. Sono cose che mi hanno colpito, nel lavoro fatto da Spalletti nei club, soprattutto a Napoli, ho visto che c’è stato un rapporto solido con la squadra. Non capisco i calciatori della Nazionale cosa volessero. Vediamo con Gattuso, che è un normalizzatore. A Napoli il suo lavoro all’inizio lo fece bene, poi non si è ripetuto. E’ un allenatore uscito abbastanza a sorpresa, la Federazione aveva altre idee. Ci ha messo la faccia Buffon, l’augurio è che Gattuso possa portare a termine questa missione difficile, ma non impossibile. Il problema della Nazionale è la carenza di qualità. Gli faccio gli auguri, come li faccio a Baldini. Non mi aspettavo Baldini, forse hanno colpito nel segno le parole dette a Pescara.

Il mercato del Napoli è stato ottimo, sento dei giudizi sui vice Anguissa e Di Lorenzo. Aldilà dei soldi spesi, la volontà di De Laurentiis non era dimostrare di avere tanti soldi, ma di investire nel progetto e questo darà frutti molto buoni. C’era una squadra anzianotta, ma sono stati fatti degli investimenti su tanti giovani, come Lucca e Hojlund. Speriamo che questo percorso sia vincente, come si augura De Laurentiis così come Conte e la tifoseria. Il Cagliari magari meritava un punto, ma il Napoli ha insistito e ci ha creduto e questo è stato premiato. Stiamo parlando di una squadra composta da giovani e da Pisacane che è giovane, quello che conta è fare i punti per la salvezza. Fino a un certo punto sono stato sorpreso della loro prestazione. Questo Napoli è una squadra che avrà un cammino difficile, se vuole il quinto scudetto deve lottare, ma ha una predisposizione al sacrificio questa squadra.

La maturità del Napoli? E’ una squadra matura, che sa soffrire. In questo momento, nelle prime partite, la prima punta ha fatto poco, ma dopo due partite di campionato io sinceramente non sarei dell’idea di mettere subito la croce su Lucca. A prescindere dall’infortunio di Lukaku, sarei stato sorpreso se il Napoli fosse rimasto solo con Lucca e Lukaku. Anche con Hojlund ci vorrà pazienza, deve essere integrato nella squadra, deve capire il campionato e ci sarà la ribalta della Champions. Lasciamo stare anche i commenti su De Bruyne, che è il presente del calcio, non il passato. Serve pazienza, la stagione è lunga. De Bruyne non ha fatto una buona partita, ma verranno match dove sarà determinante. Siamo fiduciosi e stiamo tranquilli. I calciatori hanno bisogno di entrare in condizione, servono pazienza e fiducia, anche nel lavoro di Conte. Il progetto è arrivato subito a un obiettivo, adesso con grande tranquillità si va verso la nuova stagione. Il miglior mercato? Ha lavorato bene la Juventus, vediamo cosa farà l’Inter. All’Inter mancherà il mancato colpo Lookman. La Juventus si è attrezzata bene, Vlahovic può essere l’arma in più”.