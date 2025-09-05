Inter, Zanetti: "Sapevo già dell'addio di Mourinho, il mio pianto a Madrid..."

Le Interviste  
Zanetti ADLZanetti ADL

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato ai canali ufficiali del club per ripercorrere la sua avventura trentennale con la società nerazzurra. Questi alcuni passaggi:

Quando ha capito che l'Inter sarebbe stata la sua vita?
"Io mi sono innamorato dell'Inter fin dall'inizio, dell'atmosfera, del senso di famiglia. E' quello che io cercavo, ero giovane, straniero, volevo che i miei compagni, i tifosi e il presidente fossero fieri. Ho sentito questo legame forte e dopo 30 anni siamo ancora qua".

La sconfitta che le è servita di più?
"Le sconfitte servono sempre, sono quelle che ti fanno capire e migliorare. La prima sconfitta è stata la finale persa con lo Schalke. Io ero arrabbiatissimo per il cambio, anche se poi capii perché il mister lo fece. E poi il campionato perso nel 2002. Sono sconfitte che danno rabbia ma che fanno capire".

Si è arrabbiato spesso?
"No, poche volte, cercavo solo le energie positive per vincere, non lasciavo tempo alla rabbia. Penso sempre alle nuove opportunità".

Tolta la Champions, il trofeo con più significato?
"La finale di Coppa Uefa a Parigi. C'era la mia famiglia e avevamo perso l'anno precedente, c'era voglia di riscatto e riuscii a segnare anche un bel gol".

La fascia dell'Inter...
"Una grande responsabilità. Sono stato onorato di esserlo stato. L'Inter è la mia famiglia e il club che amo, per questo davo sempre tutto".

Un gesto che spiega la sua storia all'Inter?
"Il pianto di Madrid sicuramente. Era il completamento di un percorso con questa maglia. Il poter sollevare quel trofeo dopo 45 anni senza finali è stato bello, da lì il pianto e l'abbraccio con Mourinho che sapevo sarebbe andato via".

L'azione che descrive Zanetti?
"La cavalcata nel derby nei minuti finali che prendo palla nella nostra area e la porto in quella avversaria. Quella descrive il mio modo di interpretare il calcio".

Il giorno preferito?
"Ricorderò per sempre la prima partita, Inter-Vicenza del 1995. Era il coronare il sogno. Il boato di quella partita me lo porterò sempre dietro, non avrei mai immaginato che sarebbe stata la prima di 858 partite con l'Inter".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti

  • #1

  • #2

  • #3

  • #4

  • #5

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top