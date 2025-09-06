Fiorentina-Napoli, si attende una decisione molto importante in queste ore

Fiorentina-Napoli, si attende una decisione molto importante in queste ore

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito agli aggiornamenti provenienti da Firenze in merito alla capienza del settore ospiti in vista di Fiorentina-Napoli: 

"La tappa dello stadio Franchi contro la Fiorentina – in calendario sabato 13 alle 20.45 – sarà abbastanza eloquente. Si va verso l’ampliamento del settore ospiti a circa 800 posti proprio per le tante richieste dei sostenitori del Napoli di partecipare alla gara.

Resta da capire quale sarà l’orientamentoin merito alla presenza dei tifosi azzurri residenti in Campania: ci potrebbe essere il via libera soltanto per i fidelizzati, ma si attendono le decisioni ufficiali".

