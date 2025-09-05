Montervino: "Il Napoli ha il difensore più forte d'Italia. Cosa penso del mercato degli azzurri"

Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Mercato del Napoli? Il mercato è importante, diventa straordinario con l’ultima operazione fatta, perché è arrivato un calciatore importante. Il Napoli è stato veloce a sopperire all’assenza di Lukaku. Questa volta la ciliegina è arrivata, prendendo la palla al balzo dell’infortunio di Lukaku. Bisogna fare i complimenti alla società. Il Napoli ha fatto una grande crescita, questo è un segnale importante. Quando vuole fare un’operazione, la fa. Bisogna trovare il tempo giusto, ma chiude le operazioni che vuole fare. Conte ha il polso del mercato, quando hai un condottiero così ti affidi a lui, come sta facendo in maniera straordinaria De Laurentiis.

Napoli-Cagliari? Le gambe sono ancora un po' imballate, il ritiro è stato importante e pesante, ma il Napoli ha le condizioni di poter scegliere determinati calciatori, in base alla struttura fisica che hanno. La partita con il Cagliari ci ha fatto vedere i quattro centrocampisti in campo, che hanno un struttura fisica importante e magari ci metteranno un pò di tempo per entrare in condizione- Se metti quattro giocatori in mezzo al campo abbastanza pesanti, un attaccante di peso come Lucca, tre difensori su quattro che sono alti e hanno un peso specifico, è chiaro che fai fatica ad essere brillante. Quando si incontrano squadre come il Cagliari, forse servirebbero calciatori un pò più intraprendenti, più vivaci e più freschi per affrontare l'avversario nell'uno contro uno.

Buongiorno? E’ il difensore italiano più forte, entrando contro il Cagliari ha dimostrato che ha voglia di stare in campo, interviene, dirige la difesa, per il Napoli è un acquisto ritrovato. Spero possa risolvere i suoi problemi fisici e fare una stagione intera. Il mercato della Serie A? Sono curioso di vedere l’Inter, che resta una squadra straordinaria. Ha fatto un grande mercato, svecchiando la squadra e mantenendo alta la qualità. Di Bonny ne sentiremo parlare, per me è fortissimo. Sono curioso di vedere anche il Milan, che ha fatto un grande cambiamento, anche sulla guida tecnica e sono curioso di vedere il lavoro di Allegri. Nazionale? Gattuso può dare spensieratezza, può dare un pò di vissuto da campo, è un sanguigno. Ha fatto del carattere l’arma più importante della sua carriera. Spero possa far capire ai calciatori cosa vuol dire l’attaccamento alla Nazionale”.