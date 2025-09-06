Spunta una notizia che dà fiducia a Lorenzo Lucca

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a ciò che è successo ieri a Castel Volturno nel corso dell'allenamento congiunto svoltosi contro l'Avellino:



"Antonio Conte che si sta dedicando al Training Center di Castel Volturno ai giocatori rimasti a disposizione. L’obiettivo è migliorare la condizione e per questo motivo è stato organizzato l’allenamento congiunto con l’Avellino, formazione di serie B. Gli azzurri hanno vinto 5-3 con tanti talenti della Primavera, ma l’indicazione è un’altra. Perché ci sono pure i gol che restano tra le mura del centro tecnico e fanno comunque piacere. Lorenzo Lucca è stato protagonista con una tripletta (di Spinazzola e del giovane Cimmaruta della Primavera le altre reti) che sicuramente danno fiducia all’attaccante titolare nelle prime due gare di campionato".