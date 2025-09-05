Fedele: "Un solo neo nella campagna acquisti di Manna"

L'agente di calciatori Gaetano Fedele è intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv, per commentare la sessione estiva di mercato del Napoli condotta dal direttore sportivo Giovanni Manna, dopo lo scudetto vinto lo scorso maggio dagli uomini di Conte. Ecco quanto evidenziato dal procuratore:

“Manna ha svolto il lavoro che gli è stato detto di fare in maniera egregia, un direttore sportivo non lo giudico dagli acquisti, ma dalle cessioni: se devo trovare un neo, da quella di Raspadori forse si poteva ricavare qualcosa di più. In entrata, invece, le operazioni sono più che soddisfacenti, tenendo conto dell’infortunio di Lukaku che ha cambiato i piani del mercato, Hojlund rappresenta il presente ma anche il futuro della squadra azzurra".

Sei punti nelle prime due gare? "Me li prendo ma devo fare due annotazioni: il gioco non è stato eccezionale, mi aspetto poi che in partite come quella con il Cagliari, i cambi siano forse un po’ più veloci. Lotta scudetto? Sarà duello con l’Inter sicuramente, è fuori dubbio. Mi aspettavo qualcosa in più dal Milan, che non ha le coppe e ha una vecchia volpe come Allegri, ci sono similitudini con il Napoli dello scorso anno, ma ora la rosa azzurra è sicuramente più allargata e competitiva rispetto all'anno scorso".