Bezzi: "L'Inter ha fatto un passo indietro con Chivu, ora per lo scudetto c'è il Milan"

Il giornalista Gianni Bezzi ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Scelta arrogante quella di Juric all'Atalanta?

"Arroganza no, ma mi sembra un'Atalanta meno ambiziosa di prima. Considerando che è andato via Gasperini, ma anche Retegui, Cuadrado, Ruggeri, stava per andare via anche Lookman....è partita con un nuovo progetto, sono persone capaci quelle che ci sono in società, che sanno quello che fanno. L'unico dubbio che ho è che Juric non mi ha mai convinto. E' un buon allenatore per la Serie B".

Lazio, un giudizio su Sarri dopo due partite?

"Dopo la seconda partita posso dire che si è visto qualcosa. Le prime due giornate hanno detto tutto il contrario di tutto".

Cosa serve a questa Nazionale a livello dirigenziale?

"Serve un dirigente abile tipo Galliani. Non è possibile che quando fallisci obiettivi vai avanti".

Vede un Milan da scudetto?

"C'è un fatto: credo molto in Allegri, sono convinto della sua bravura. Dopo due giornate non mi permetto di giudicare il suo avvio, perché anche Conte lo scorso anno partì male. Il Milan non ha le coppe, quindi chissà, potrebbe essere un piccolo vantaggio. Non ci credo a un Napoli che vince il secondo scudetto di fila. Non credo molto in Chivu, l'Inter ha fatto un passo indietro. Ero indeciso con la Juventus per il titolo, anche se il ritorno di Vlahovic potrebbe cambiare qualcosa".