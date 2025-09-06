Semifinale Trofeo Lovari, Napoli Basket cede ai campioni di Serbia del Partizan Belgrado: 101-83

Napoli Basket cede al Partizan Belgrado con il punteggio di 101-83 nella prima semifinale della decima edizione del Trofeo Lovari che si sta disputando a Lucca. Nonostante il grande impegno e l'intensità dimostrata per tutta la gara dagli azzurri, è risultato evidente il divario in campo tra la squadra di coach Magro e la formazione serba allenata da Obradovic.

Parte bene la formazione azzurra con un parziale di 5-0. Ma è immediata la reazione del Partizan Belgrado che con un parziale di 2-19 prende subito il largo costringendo coach Magro a chiamare time out. Prova a rientrare in partita il Napoli Basket con gli innesti di Saccoccia e Faggian. La prima frazione si chiude con il punteggio di 17-26 in favore del Partizan. Nel secondo periodo gli azzurri lottano ma la qualità del Partizan Belgrado, formazione campione di Serbia, che partecipa all'Eurolega, non consente al Napoli Basket di accorciare le distanze. Le squadre vanno all'intervallo lungo sul punteggio di 37-55 per il Partizan.

Nella terza frazione di gioco, nonostante l'ottima prova di un ispirato Simms dalla distanza, il Partizan Belgrado tiene a debita distanza gli azzurri chiudendo avanti con il punteggio di 64-84. Nell'ultimo quarto si mette in evidenza Bolton. Gli azzurri in avvio piazzano un parziale di 10-2 che costringe Obradovic a chiamare time out sul punteggio di 74-86. Al ritorno dal time out il Partizan Belgrado respinge il tentativo di Napoli di rientrare in partita con un ottimo Flagg, chiudendo la partita con il risultato finale di 101-83.

Gli azzurri torneranno in campo domani alle 18:30 nella finale per il 3° e 4° posto affrontando la perdente dell'altra semifinale tra la Virtus Bologna e la Libertas Livorno. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming sul canale Youtube "Gli amici della Pallacanestro Lucca", al seguente link: https://www.youtube.com/@amicidellapallacanestroluc820.