Infortunio Mario Rui, ecco quanto rischia di stop: i tempi di recupero

Ritiro Napoli - Stop per Mario Rui ieri durante l’amichevole Napoli-Spal. Il calciatore portoghese è stato costretto al cambio dopo appena mezz’ora di gioco con Mathias Olivera subentrato al suo posto.

Infortunio Mario Rui, le ultimissime

“Sostituito per un risentimento alla coscia destra. Le condizioni del difensore azzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni”, ha annunciato la società nel post partita.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, l’infortunio è appunto da monitorare e la speranza del club è che non si vada oltre le due settimane di stop per questo problema.