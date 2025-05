Conte ha preso una decisione importante in vista di Napoli-Genoa

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle condizioni degli azzurri in vista di Napoli-Genoa:

"La preparazione del match sta procedendo senza intoppi al Training Center di Castel Volturno: l’allenatore predica grande concentrazione. La posta in palio è importante e il condottiero del Napoli ha grande esperienza per affrontare al meglio un appuntamento del genere.



Le scelte per quanto riguarda la formazione sono praticamente fatte, al di là di Lobotka. Sarà confermato lo stesso abito tattico mostrato con il Lecce: un po’ 4-4-2, un po’ 3- 5- 2, in base ai momenti della gara. La certezza è il tandem offensivo Lukaku-Raspadori".