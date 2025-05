Conte: "Nei momenti di difficoltà ripeto spesso il mio mantra ma voglio aggiungere un nuovo vocabolo"

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara della 36ª giornata di campionato, la terzultima. Tra le altre cose ha parlato del suo mantra:

Il suo libro parla di testa, cuore e gambe. E' il mantra di questa stagione, cosa ha funzionato di più?

"Sicuramente è un mantra che ripeto spesso, soprattutto nei momenti di difficoltà, ai calciatori e a chi gravita intorno alla prima squadra. Tutto parte dalla testa. Poi quello che ci chiedono i tifosi, il cuore per sudare la maglia e penso che quello sia una cosa che stiamo facendo. Non e' in dubbio, e poi ci sono le gambe che vanno allenate. Però, quello che muove tutto è la testa: tutto parte da lì, quello che mi piacerebbe, dovessi aggiungere un altro vocabolo, che è qualcosa che pian piano si sta perdendo ultimamente nei giovani, è la resilienza. Essere resilienti, essere pronti a sopportare la fatica, l'ostacolo, cercare di superarlo per andare oltre: spesso e volentieri, appena arriva, si molla. Questa parola mi piacerebbe aggiungere, rispetto ai tempi nostri qualcosa a livello di resilienza abbiamo perso un poco".