Chivu su Parma-Napoli: "Gara complicata? Ci saranno assenze ma zero alibi. E complimenti all'Inter..."

Ultimissime Calcio Napoli - Parla Cristian Chivu, allenatore del Parma, nonché prossimo avversario del Napoli. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita del Tardini dopo la sconfitta per 2-1 dei suoi contro l’Empoli, un k.o. durissimo poiché mette i ducali in una posizione tutt’altro che comoda in vista di questo rush finale.

Parma-Napoli, il commento di Chivu

Chivu, tra le varie cose, ha parlato anche del Napoli prossimo avversario: “Partita difficile in arrivo? Le gare sono sempre caratterizzate da tanti duelli, il problema è che noi ne perdiamo diversi e abbiamo poche soluzioni. Ora ci saranno delle assenze ma non dovrà essere un alibi: servirà più maturità e sarà necessario alzare il livello nell'allenamento”.

Sull’Inter in finale di Champions invece: “Dobbiamo farle i complimenti e dare a loro un grande in bocca al lupo. Meritano questo traguardo e hanno bisogno del sostegno di tutti noi”.