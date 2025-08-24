Napoli-Hojlund, Moretto: "Si punta a chiudere nelle prossime ore! Novità sulle condizioni dell'affare"

Matteo Moretto sui suoi canali social ha riportato degli aggiornamenti sulla trattativa Hojlund-Napoli:

“Il Napoli è molto vicino a Hojlund. La trattativa tra le parti è avanzata per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a certe condizioni. Occhio però al Milan che potrebbe tornare sul calciatore cercando di cambiare le condizioni con il Manchester United e poi fare all in con il calciatore. Vedremo che succederà. Ad oggi il Napoli è più avanti e vuole chiudere nelle prossime ore”.