Il Mattino - Zanoli al Bologna, il Napoli non molla Fabbian: c'entra Conte, il motivo

Calciomercato Napoli, con Zanoli verso il Bologna gli azzurri pensano a Fabbian per il centrocampo: è un'idea di Conte

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive dell'interesse di Manna-Conte per Fabbian del Bologna:

"A quel punto, a lasciare Castel di Sangro ci penserà Zanoli: più Bologna che Udinese per lui al momento: la formula potrebbe essere un prestito oneroso con un riscatto tra un anno per un totale di 5-6 milioni di euro complessivi. Anche il Napoli preferirebbe spedirlo in rossoblù e approfondire i contatti per Fabbian a centrocampo: è italiano come Miretti e, qualora la Juventus non dovesse calare le pretese, sarebbe un profilo ideale per oggi e domani. Conte se lo ricorda bene: nei suoi due anni all'Inter, Fabbian sbocciava con le giovanili nerazzurre. Sarebbe un ritrovarsi dopo tre quattro anni a così tanti chilometri di distanza".

Fabbian del Bologna con l'Italia
