Club Napoli Marina di Camerota, il 20 settembre evento Scudetto 'Napolitudine'! CN24 incontra il presidente

Nel cuore del Cilento c’è un angolo d’azzurro che brilla con intensità e orgoglio: è il Club Napoli Marina di Camerota, punto di riferimento per tutti i tifosi partenopei della zona e simbolo di una passione che va ben oltre il tifo calcistico.

Fondato per unire sotto un’unica bandiera tutti gli appassionati del Napoli presenti nel territorio, il Club si è rapidamente affermato come una delle realtà più attive e partecipative della Campania.

Merito di un entusiasmo contagioso, ma soprattutto della guida instancabile del presidente Giovanni Adinolfi, figura carismatica e trainante, capace di trasformare un sogno collettivo in un’autentica comunità sportiva. Sotto la presidenza di Adinolfi, il Club ha saputo crescere anno dopo anno, promuovendo valori fondamentali come l’amicizia, il rispetto, il legame con il territorio e la condivisione di emozioni. Ad oggi si contano centinaia di iscritti.

Club Napoli Marina di Camerota

Ogni partita del Napoli è vissuta come una vera festa: cori, bandiere, abbracci tra generazioni diverse che si ritrovano per sostenere insieme la squadra del cuore. Ma il Club Napoli Marina di Camerota è molto più di un semplice luogo dove vedere le partite. È una famiglia. È un presidio di identità sportiva.

È un esempio concreto di quanto il calcio possa unire le persone, abbattere le barriere e creare legami autentici. Eventi, trasferte organizzate, attività sociali e momenti di solidarietà: il Club è costantemente in movimento, presente sul territorio e vicino alla sua gente.

E proprio grazie alla dedizione di Giovanni Adinolfi e del suo gruppo di collaboratori, oggi Marina di Camerota può vantare un presidio azzurro che rappresenta con orgoglio la fede calcistica cilentana. In un'epoca in cui il calcio rischia di perdere il contatto con la sua anima popolare, il Club Napoli Marina di Camerota ci ricorda che la vera forza del Napoli non è solo sul campo, ma vive nelle piazze, nei bar, nei vicoli e nei cuori dei tifosi. Il 20 settembre 2025 alle 20.30 è stato organizzato un grande evento, 'Napolitudine', per celebrare il quarto scudetto presso la piazzetta Rossa Porto.

Napolitudine Marina di Camerota 20 settembre 2025

Cuori come quelli che battono forte, ogni giorno, nel sud del Cilento. Forza Napoli, sempre. Da Marina di Camerota con amore. Ecco il founder e direttore di CalcioNapoli24, Salvio Passante, in compagnia di Giovanni Adinolfi presso la sua rinomata macelleria, eccellenza cilentana addirittura dal 1885.