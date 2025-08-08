Gutierrez-Napoli, CdM: affare in chiusura, pratiche burocratiche da sistemare entro domani

Calciomercato Napoli - Ormai ci siamo per l'arrivo di Miguel Gutierrez al Napoli. Il laterale mancino del Girona è ad un passo dagli azzurri: la trattativa tra i due club è ormai entrata nella fase finale, quella della stesura e rilettura dei contratti che precede la firma.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

"Gutierrez è sempre più vicino, ci sono solo le pratiche burocratiche da sistemare entro domani, il giorno dell’amichevole contro il Girona. Le cifre sono già stabilite: 18 milioni più bonus, 2,5 milioni di euro circa d’ingaggio per il contratto quinquennale che sottoscriverà l’esterno sinistro spagnolo".

