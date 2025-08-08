Ufficiale: acquisto SSC Napoli per la Primavera, è un ucraino di 17 anni

SSC Napoli, nuovo acquisto ufficiale: si tratta del giovanissimo Nikita Melnyk, terzino destro classe 2008 di nazionalità ucraina.

Giovanili Napoli su Instagram lo presenta così: "Cresciuto nel vivaio dello Shakhtar nell'ultima stagione ha giocato in serie D con l'Imolese. È da sempre un punto di forza della nazionali ucraine giovanili con la quale qualche mese fa ha sfidato anche l'Italia. Ha convinto il Napoli nel ritiro di Alfedena, essendo un classe 2008 può giocare sia in primavera che in U18".