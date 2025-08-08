Investimento in attacco solo se esce Raspadori, CdM: l'alternativa è un prestito a fine mercato, tre nomi caldi

Ultime news Napoli calcio - Proseguono le trattative in casa Napoli, con la società azzurra che punta anche ad un esterno offensivo per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Tanti i nomi in ballo, con diversi profili attenzionati dal direttore sportivo Giovanni Manna.

"Gli scenari del calciomercato sono fluttuanti, riguardo all’attacco li può cambiare la partenza di Raspadori, l’unica condizione che potrebbe determinare un investimento corposo. Altrimenti può venir fuori un prestito a fine mercato, Chiesa è il profilo più caldo ma ci sono anche Grealish e Sterling".

