Investimento in attacco solo se esce Raspadori, CdM: l'alternativa è un prestito a fine mercato, tre nomi caldi

Ultime news Napoli calcio - Proseguono le trattative in casa Napoli, con la società azzurra che punta anche ad un esterno offensivo per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Tanti i nomi in ballo, con diversi profili attenzionati dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Le ultime novità sono state riportate dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Gli scenari del calciomercato sono fluttuanti, riguardo all’attacco li può cambiare la partenza di Raspadori, l’unica condizione che potrebbe determinare un investimento corposo. Altrimenti può venir fuori un prestito a fine mercato, Chiesa è il profilo più caldo ma ci sono anche Grealish e Sterling".