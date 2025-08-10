Gutierrez attende il via libera per viaggiare in Italia, CorSport: novità su recupero infortunio e visite mediche

Calciomercato Napoli, ci siamo per l'arrivo di Miguel Gutierrez dal Girona: importante novità sui tempi di recupero dopo l'operazione alla caviglia

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro: ieri i due club hanno firmato anche gli ultimi documenti.

Miguel Gutierrez al Napoli è dunque un'operazione che attende solo di essere ratificata, ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

"Miguel Gutierrez, ieri assente in occasione del derby di mercato Napoli-Girona, è in attesa di conoscere il programma relativo alle visite mediche, in preparazione a Roma probabilmente già domani: l'affare è chiuso, definito sulla base di 18 milioni più uno di bonus, e al di là della situazione francamente singolare avrebbe comunque saltato l'amichevole per infortunio (è reduce da un intervento alla caviglia destra eseguito il 10 luglio e fino a ieri era ancora a Girona alle prese con la rieducazione che dovrebbe riconsegnarlo al calcio dopo la prima sosta di campionato a settembre)".  

