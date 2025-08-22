UFFICIALE - L'Inter annuncia Diouf: "Ha scelto il nero e l’azzurro"

UFFICIALE - L'Inter annuncia Diouf: Ha scelto il nero e l’azzurro

Calciomercato Napoli, Diouf annunciato dall'Inter

Ultimissime calciomercato Serie A, colpo Inter: preso ufficialmente Andy Diouf dal Lens.

Calciomercato Napoli, l'Inter annuncia Diouf

Il centrocampista francese, vicino al Napoli negli ultimi giorni prima del sorpasso interista, è stato appena annunciato dalla società lombarda. “Ha scelto il nero e l’azzurro. Benvenuto, Interista”, si legge via Twitter.

Segue poi il comunicato attraverso il sito ufficiale interista. "Centrocampista fisico, dinamico, abile nella conduzione del pallone e nel dribbling, Diouf è un giocatore moderno, capace di occupare diverse zone del campo.

Ventisettesimo francese della storia dell’Inter, Andy ha giocato con tutte le selezioni giovanili transalpine, vincendo la medaglia d’argento all’Olimpiade di Parigi 2024, torneo in cui ha giocato due partite contro Nuova Zelanda e Egitto.

Ora a 22 anni il sogno di Andy Diouf si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo: un capitolo a tinte nerazzurre", si legge nella parte conclusiva. 

