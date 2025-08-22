Conte sulla scudetto: "Difficile ripetersi, lo dice la storia: ricordate cosa è accaduto?"

Ultime calcio Napoli - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima gara di campionato, di domani alle ore 18:30, in trasferta, col Sassuolo:

"Questo gruppo ha lavorato tanto lo scorso anno ed è un gruppo serio che ha voglia di migliorarsi sempre. Sarà difficile ripetere la vittoria dello scudetto, lo dice la storia. Non dimentichiamoci che una volta vinto 3 anni fa, poi con un mercato da oltre 100mln, siamo arrivati decimi. Si vince tutti, si festeggia tutti ma si perde anche tutti. Abbiamo aperto nuovi orizzonti per tante squadre con la nostra vittoria".