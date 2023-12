Gazzetta - Kvaratskhelia uscito pisicologicamente a pezzi da Juve-Napoli. Un gesto da leader fa ben sperare Mazzarri

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta lo stato d'animo e fisico di Kvaratskhelia dopo la gara contro la Juventus. Il georgiano, oltre all'occasione gol clamorosamente fallita, è alle prese con un attacco influenzale.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Ieri Kvaratskelia si è allenato solo in palestra, per un leggero stato influenzale. Nello staff del Napoli c’è ottimismo, perché comunque il giocatore non è rimasto a letto e l’influenza appare leggera. Insomma Mazzarri conta su di lui per domani sera. Perché sa che la spinta e l’affetto del Maradona possono ridare il sorriso al georgiano, uscito psicologicamente a pezzi dalla sfida di Torino con la Juventus. E Khvicha non ha nessuna intenzione di fermarsi e “marcare visita”. E questo per l’allenatore è un buon segnale".