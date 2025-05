Gazzetta, Laudisa: "De Bruyne al Napoli? Ho avuto la notizia: alla fine dirà di sì, vi spiego il motivo"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista

“Kevin De Bruyne? Credo che dirà sì, sono ottimista. Lui è stato testimone di nozze di Mertens, ma nel 2016 venne in vacanza a Napoli, ospite del belga e credo sia un amore sbocciato già 9 anni fa. L’altro ieri mattina ho avuto la notizia, poi il collega ha scritto sul giornale, ma i dettagli della moglie non sono sponda napoletana, ma sponda De Bruyne per questo credo che alla fine verrà. Parliamo di un giocatore di grandissima qualità e anche il tema economico credo possa essere superato.

Si sta dialogando con i suoi rappresentanti, con un fare costruttivo. Il ragazzo non ha agenzia, De Bruyne non ha un procuratore, c’è la famiglia alle spalle.

E’ emblematica la vicenda Lukaku: anche lui si avvale di avvocati, in Belgio è una pratica diffusa tra calciatori, lo stesso Mertens lo fa. Il fatto che non ci sia agente o commissioni però non significa che non sia una operazione elaborata dal punto di vista contrattuale. Conte? Ho la sensazione che a Torino abbiano già preparato il ritorno di Antonio Conte.

Alla Juve è tutto pronto per cui prepariamo i giorni per la grande festa, incrociando le dita, dopo però ne verranno altri in cui si scriverà il futuro del Napoli. I nomi in ballo sono due: Allegri e Pioli col primo più avanti".