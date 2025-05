Come sta Lobotka? Sky - Domani test decisivo: si farà di tutto per convocarlo col Genoa

Ultime notizie SSC Napoli - Attesa per il recupero del centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka. Antonio Conte spera di averlo contro il Genoa. Ai microfoni di Sky Sport 24, l’inviato da Napoli Massimo Ugolini ha dichiarato:

“Lobotka sta meglio. Sta bene, ma non benissimo. La caviglia dà ancora fastidio, del resto per questo tipo di infortunio i tempi di recupero sono almeno 10 giorni, quindi siamo proprio al limite. Si farà di tutto, domani test decisivo a Castel Volturno, per portarlo almeno in panchina contro il Genoa. Per il resto 4-4-2 con Gilmour al posto di Lobotka, confermato Olivera centrale insieme a Rrahmani. Lukaku insieme a Raspadori in attacco".