Gazzetta - Koopmeiners-Napoli: la risposta dell'Atalanta agli azzurri

Calciomercato Napoli - La pista Koopmeiners-Napoli si è complicata molto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Koopmeiners è un’altra storia, più complicata dal punto di vista del mercato. Chiaro che si tratterebbe di un calciatore già pronto per il calcio italiano, ma a Bergamo non hanno nessuna voglia di privarsene. Il giocatore vorrebbe giocare la Champions League, ma non ha il desiderio di aprire una sorta di caso e lascia fare le due società. E fra le due società c’è un momento di stallo".