Da Firenze - Napoli corazzata, fa un altro sport! Hanno dato la sensazione di non forzare troppo in vista del City

Ultime notizie SSC Napoli - Se la gara col Napoli avrebbe dovuto indicare il livello attuale della sua Fiorentina, la risposta non può che essere preoccupata. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

"Slegata, lunga, mai troppo convinta, nemmeno pronti via, nel cercare di fare pressing, la squadra di Pioli è diventata una preda troppo facile per i campioni d’Italia. La corazzata partenopea sembra fare un altro sport. I viola non riescono mai a cambiare ritmo, finendo per fare da sparring partner allo show degli azzurri che, sia nella seconda parte del primo tempo che nella ripresa, hanno pure dato la sensazione di non forzare troppo in vista del City"