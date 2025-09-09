Recupero Gudmundsson, Il dottor Manzuoli: "Molto probabile"

Ultime calcio Napoli - C'è ottimismo sulla presenza di Albert Gudmundsson in campo sabato sera contro il Napoli. Ad affermarlo è il dottor Marcello Manzuoli, storico ex medico sociale del club viola intercettato in esclusiva da FirenzeViola:

"È difficile da dire, intanto però dal report si evince che la distorsione alla caviglia ha dato una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore, e questo è un infortunio abbastanza frequente nel calcio. In ogni stagione più di un giocatore riporta un trauma alla caviglia con interessamento dei legamenti della parte esterna. A me è successo varie volte di avere calciatori che tornavano con infortuni alla caviglia anche importanti, come quello di Manninger che rientrò con l'indicazione dalla Nazionale di star fermo quindici giorni e invece la domenica giocò subito. Per il match col Napoli, dipende da quanto è l'entità della sollecitazione delle strutture capsulari e legamentose della caviglia. Se è di basso grado, si può recuperare".

Quindi è possibile che già sabato al Franchi possa essere disponibile?

"Se la sollecitazione, ripeto, non è stata importante, la possibilità che sia disponibile esiste".

In sintesi, si può dire che la Fiorentina tira un sospiro di sollievo dopo il report? Poteva andare molto peggio?

"Direi proprio di sì, è il male minore".

E se per non rischiare saltasse il Napoli, sarà sicuramente arruolabile per la partita successiva?

"Penso proprio di sì"