Erede Lukaku, Cerchione: "Krstovic in pole, possibile scambio! Ecco chi ha chiesto il Lecce nei giorni scorsi"

Calciomercato Napoli, aggiornamenti importanti sul possibiel erede di Romelu Lukaku dopo l'esito drammatico degli esami svolti stamattina. Ecco cosa scrive il collega di Radio1station, Luca Cerchione

Nikola Krstovic, ad oggi, è il nome un passettino più avanti sul taccuino di Manna. Il Lecce, infatti, nei giorni scorsi aveva già contattato il Napoli per avere informazioni su Mazzocchi ed i rapporti tra i club sono ottimi, tanto che già stamane si è tornati a parlare della possibilità di concretizzare i passaggi dell’attaccante al Napoli e del terzino al Lecce