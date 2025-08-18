Erede Lukaku, Cerchione: "Krstovic in pole, possibile scambio! Ecco chi ha chiesto il Lecce nei giorni scorsi"

Calcio Mercato  
Erede Lukaku, Cerchione: Krstovic in pole, possibile scambio! Ecco chi ha chiesto il Lecce nei giorni scorsi

Mercato Napoli Krstovic ultima idea per sostituire Lukaku. Possibile scambio col Lecce, spunta la richiesta dei salentini

Calciomercato Napoli, aggiornamenti importanti sul possibiel erede di Romelu Lukaku dopo l'esito drammatico degli esami svolti stamattina. Ecco cosa scrive il collega di Radio1station, Luca Cerchione

Krstovic-Napoli, possibile scambio col Lecce

Nikola Krstovic, ad oggi, è il nome un passettino più avanti sul taccuino di Manna. Il Lecce, infatti, nei giorni scorsi aveva già contattato il Napoli per avere informazioni su Mazzocchi ed i rapporti tra i club sono ottimi, tanto che già stamane si è tornati a parlare della possibilità di concretizzare i passaggi dell’attaccante al Napoli e del terzino al Lecce

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top