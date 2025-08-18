Mertens, la moglie avverte la famiglia De Bruyne: "A Napoli sono pazzi, ti chiedono di tutto: non è Manchester"

Le Interviste  
Mertens, la moglie avverte la famiglia De Bruyne: A Napoli sono pazzi, ti chiedono di tutto: non è Manchester

Kat Kerkhofs svela di aver parlato con Kevin De Bruyne e la moglie Michele Lacroix prima che decidessero di accettare l'offerta di calciomercato Napoli

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha svelato che prima che Kevin De Bruyne prendesse la decisione di sbarcare in Serie A, lui e MichÃ¨le Lacroix si sono rivolti alla famiglia Mertens per chiedere consiglio sulla vita quotidiana di Napoli.

De Bruyne-Napoli, avvertimento moglie Mertens

Kerkhofs ha dichiarato a Het Belang van Limburg di aver messo in guardia De Bruyne:

"Kevin Ã¨ abituato a Manchester: l'Inghilterra Ã¨ il paese migliore per diventare una stella del calcio; lÃ¬ ti lasciano in pace. A Napoli sono completamente pazzi. Ti prendono la mano, il braccio, la gamba, la testa, un video per la mamma, una foto per il papÃ , un autografo per la nipote. Comunque, lo avevamo avvertito. E anche in quel caso: la vita resta molto dolce".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top