Mertens, la moglie avverte la famiglia De Bruyne: "A Napoli sono pazzi, ti chiedono di tutto: non è Manchester"

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha svelato che prima che Kevin De Bruyne prendesse la decisione di sbarcare in Serie A, lui e MichÃ¨le Lacroix si sono rivolti alla famiglia Mertens per chiedere consiglio sulla vita quotidiana di Napoli.
Kerkhofs ha dichiarato a Het Belang van Limburg di aver messo in guardia De Bruyne:
"Kevin Ã¨ abituato a Manchester: l'Inghilterra Ã¨ il paese migliore per diventare una stella del calcio; lÃ¬ ti lasciano in pace. A Napoli sono completamente pazzi. Ti prendono la mano, il braccio, la gamba, la testa, un video per la mamma, una foto per il papÃ , un autografo per la nipote. Comunque, lo avevamo avvertito. E anche in quel caso: la vita resta molto dolce".