Moretto rivela: "Il Napoli ha provato a prendere Jiménez, maxi richiesta del Milan: poi ha virato su Juanlu"

Il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto attraverso il proprio canale YouTube ha riferito retroscena di mercato che riguarda il Napoli:

"C’è un retroscena importante che voglio raccontarvi: prima di spingere con decisione su Juanlu Sánchez, il Napoli aveva seriamente preso in considerazione l’idea di presentare un’offerta ufficiale al Milan per Alex Jiménez. L’offerta sarebbe stata intorno ai 25 milioni di euro. Il club partenopeo si è poi reso conto che Jiménez è considerato un calciatore fondamentale nel progetto del Milan: un giocatore ritenuto incedibile. Questo ha portato a un’interruzione dei dialoghi tra le due società già da alcuni giorni. Ma non finisce qui: nelle ultime settimane, altri club sono tornati a chiedere informazioni su Jiménez. Si tratta in particolare di club che hanno provato a sondare la possibilità di un prestito. I nomi? Fiorentina, Roma, Siviglia e il Lione, dove c’è Paulo Fonseca — grande estimatore del giocatore".