Meret: "Sono un leader e un veterano del Napoli! Solo un giocatore era qui prima di me"

Alex Meret ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Cronache di Napoli. Tra le altre cose, il portiere del Napoli ha parlato del suo ruolo nello spogliatoio.

"Mi sento uno dei veterani del gruppo. Forse soltanto Contini è qui prima di me. Penso di essere uno dei leader e cerco di aiutare i compagni sia in campo sia nella vita di tutti i giorni. Mi piace mettermi al servizio dei più giovani e insegnare loro come sopportare le pressioni che una grande piazza come Napoli ti fa sentire tutti i giorni”.