Gazzetta - De Laurentiis vicino ad un record storico per il calcio italiano: Ferlaino aveva Maradona, lui no

Napoli - Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli elogia il presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe tagliare un traguardo record per il calcio italiano alla guida del Napoli:

"È a un passo da un record storico per il calcio italiano. Non stiamo parlando di un grande allenatore o di un campione. Ma di un presidente che tanto ha fatto parlare di sé, a volte per il suo carattere – diciamo così – esuberante, per le sue posizioni non sempre istituzionali, per quella punta di veleno che spesso ha accompagnato le sue parole. Resta il fatto, perché il curriculum non è invece discutibile, che Aurelio De Laurentiis è – come detto – a tre giornate da un primato assoluto nella storia dei campionati italiani. Nessuno ha infatti mai vinto – e un pizzico di scaramanzia ci sta benissimo – due scudetti nel giro di tre anni con un club fuori dal classico giro delle tre grandi: Juve, Inter e Milan.

La possibilità di spezzare un’egemonia che si riflette in un altro dato più recente: negli ultimi 20 anni, infatti solo il Napoli ha già piazzato il suo nome nell’albo d’oro tra bianconeri, nerazzurri e rossoneri. Ma, come dicevamo, l’impresa che può riuscire a De Laurentiis è addirittura più complessa, con un respiro più profondo. Perché vincere – non si dice così? – è possibile, ma ripetersi è molto, molto, più complicato. Al punto che, come dicevamo negli ultimi 75 anni, dal 1950 a oggi, dopo la tragedia di Superga, nessuno è riuscito a conquistare due scudetti nel giro di tre anni, al di fuori dei soliti noti".