L'assurdo dubbio di SportMediaset: "Con Dumfries, il Napoli sarebbe 1º in classifica? Boh!"

Nelle pagelle di SportMediaset di Inter-Barcellona, in onda nel tg pomeridiano di oggi, la redazione di Mediaset si pone un interrogativo sulla corsa scudetto fra Inter e Napoli, additando le difficoltà dei nerazzurri all'assenza di Dumfries (salta 4 giornate, dalla 30ª alla 33ª di campionato):

"Dumfries decisivo col Barcellona. Ci fosse stato l'olandese in Serie A, il Napoli sarebbe primo in classifica? Boh! Inzaghi vince le due semifinali e gran parte del passaggio del turno passa dalla sua fascia".

Risulta anche inutile ricordare i tanti infortuni del Napoli di Conte in questa seconda metà di stagione, che oltre all'addio di Kvara a gennaio nel mercato estivo, ha dovuto rinunciare a Buongiorno per 9 gare, David Neres per 8 gare, Olivera per 5 gare, Jesus e Mazzocchi per 3 gare, Spinazzola per 4 gare, Anguissa per 2 gare e McTominay per una sfida.