Da Firenze: Pioli rispolvera il 3-5-2, in attacco la coppia Kean-Dzeko!

L'edizione fiorentina del Corriere della Sera anticipa le scelte di Stefano Pioli in vista della partita di stasera contro il Napoli.
Pioli potrebbe apportare alcuni accorgimenti rispetto alle ultime uscite. La Fiorentina dovrebbe rispolverare un 3-5-2 più canonico con Dzeko-Kean coppia d’attacco e Nicolussi Caviglia in vantaggio su Sohm per completare la mediana con Fagioli e Mandragora.
Le novità sono anche di natura tattica:
Per Fagioli «compiti diversi»: presumibilmente meno palloni da gestire (sopratutto nella metà campo difensiva) ma più qualità e più incisività richiesta nella trequarti avversaria.