Corbo incita De Laurentiis: "Dovrebbe battersi con più forza! Il Napoli non compra più africani..."

Il giornalista Antonio Corbo firma il suo solito "commento" sul quotidiano La Repubblica. Si parla anche della Nazionale e di quanto risulti dispendiosa per i club costretti a "prestare" i propri calciatori, con il grosso rischio di infortuni.

De Laurentiis dovrebbe battersi con più forza per una ristabilita equità. Il disagio di giocatori stressati da gare e viaggi anche intercontinentali incide sulle gare. In troppi saltano preparazione tattica e allenamenti. Possibile che nessuno, neanche il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli solleciti correttivi a Gianni Infantino svizzero di origini italiane, vertice della Fifa? Non è un caso che il Napoli abbia già smesso di acquistare giocatori africani, dopo Anguissa. Centrocampista che mancherà di adeguata controfigura per un mese all’inizio del 2026. Imperfezione questa dell’ultimo mercato.