Il Napoli lascia il ritiro di Coverciano per raggiungere lo stadio Franchi: Manna in stampelle, tanti giocatori 'isolati' | VIDEO CN24

Il Napoli lascia il ritiro di Coverciano per raggiungere lo stadio Franchi di Firenze dove scenderà in campo per Fiorentina-Napoli. Tutte le immagini dell'ingresso sul bus dei calciatori, di Antonio Conte, Giovanni Manna e lo staff. In stampelle il direttore sportivo del Napoli, mentre tanti giocatori si sono 'isolati' con le cuffe ad ascoltare musica.
