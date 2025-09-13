Ferrara: "Napoli e Milan favorite per lo scudetto, ma occhio a cosa diceva Boniperti"

Ciro Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport

Ciro Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport.  Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

C’è chi dice che vada matto per le auto. Se pensa al momento attuale della Juventus - che sta ricostruendo passo dopo passo le basi per tornare a vincere - e all’Inter, capace di raggiungere due finali di Champions negli ultimi tre anni, quali auto potrebbero rappresentare oggi queste due squadre? 
«Qui mi mette in difficoltà… Per la Juve direi la Ferrari. Per l’Inter non saprei. Di sicuro due vetture in pole position con Napoli e Milan per lo scudetto…» 
 
Quindi per lei c’è anche la Juve tra le pretendenti al titolo? 
«La squadra da battere resta il Napoli. Ed è naturale perché partono con lo scudetto sul petto, anche in virtù del loro mercato estivo che è stato importante. Poi sappiamo che per riconfermarti devi dimenticare quanto fatto l’anno prima e ripartire con ancor più motivazioni. Boniperti diceva che vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta. Ecco, con l’esperienza ho capito che rivincere è ancor più importante, e la Juve proverà a farlo». 

